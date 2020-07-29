Росприроднадзор устроит ямальским компаниям беспрецедентную проверку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Проверки Росприроднадзора, которые начнутся из-за катастрофы с разливом нефти в Красноярском крае, затронут восемь компаний ЯНАО. Среди них — предприятия «Газпрома», «НОВАТЭКа» и «Роснефти». Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«27 юридических лиц, 139 объектов, вот они все здесь. Здесь уже объекты компании „Башнефть-полюс“, „Варандейский терминал“, „Лукойл-Коми“, „Транснефть-Сибирь“», — сказала Радионова РИА «Новости», имея в виду список производств в Арктике, которые Росприроднадзор проверяет по поручению президента РФ.

Помимо прочего, правительство России распорядилось проинспектировать ряд компаний в ЯНАО. Ведомство Радионовой проверит объекты «Транснефть-Сибирь» «Пурнефть», «Новатэк-Таркосаленефтегаз», «Мессояханефтегаз», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Ямал», «Новатэк-Пуровский», «РН-Пурнефтегаз».

О грядущей беспрецедентной проверке Радионова заявила в середине июля. Она пообещала нефтегазовым предприятиям «массированные ковровые» проверки, которые ведомство не проводило «много-много лет». Глава Росприроднадзора уточнила, что ей известно, что в компаниях уже ждут ревизоров и готовятся к инспекциям.

На это оперативно отреагировал департамент гражданской защиты населения ЯНАО. Там заявили, что за 2020 и 2021 год в округе проверят сотни объектов, связанных с добычей и хранением нефтепродуктов. Инспекция по линии Ростехнадзора уже идет.

Массовые проверки начались после ЧП в Норильске (Красноярский край), где 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Площадь загрязнения почвы и водоемов составила 180 тысяч квадратных метров, однако о ЧП стало известно лишь спустя несколько дней.