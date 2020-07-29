Выяснилось, как убить коронавирус в домашних условиях

Выяснилось, что коронавирус не может размножаться в пресной и соленой воде. После кипячения вирус вообще погибает, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды, и мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается», — приводит слова Поповой ТАСС. Тем не менее, болезнь сохраняется, несмотря на невозможность размножения, подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Также выяснилось, что изменение температуры воды убивает коронавирус, говорит Попова. Таким образом, кипяченая вода становится безопасной. Другое исследование выявило способность собак по запаху точно определять наличие коронавируса у людей, пишет агентство Nation news.
Число заболевших COVID-19 в России продолжает расти. За сутки выявлены более 5000 зараженных.
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