В России вновь растет число заболевших коронавирусом

В России выявлено более 828 тысяч заболевших коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки выявлено 5 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее COVID-19 был подтвержден у 5 395 человек за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении. Выздоровели 8 116 пациентов, 169 заболевших скончались.

На первом месте по числу новых заражений за сутки остается Москва (+671), на втором месте — Свердловская область (+223), на третьем — ХМАО (+173). Среди других регионов УрФО прирост заболевших зафиксирован в ЯНАО (+115), Челябинской области (+125), Тюменской области (+90), Курганской области (+37) и в Пермском крае (+71).

Всего на сегодняшний день выявлено 828 99 заболевших коронавирусом в России. Выздоровели 620 333, скончались 13 673.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что международное сообщество столкнется лишь с одной волной коронавируса. Однако во время «одной большой волны» можно наблюдать как ускорение темпов заражения, так и ослабление, передает «Общественное телевидение России».

По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса. Вместе с тем вирусологи советуют россиянам хорошо подумать, прежде чем ставить прививку от COVID-19 — по мнению экспертов, качество вакцины еще не доказано, так как сам препарат не исследован в должной мере.

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