Власти ХМАО сделали спецзаявление из-за голодовки бизнесмена

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин считает, что сделал все возможное, чтобы помочь предпринимателю Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин считает, что предпринимателю Евгению Коныгину, объявившему голодовку, был оказан весь спектр помощи для того, чтобы он мог пережить негативные последствия для своего бизнеса во время пандемии коронавируса. Об этом URA.RU заявил сам Минулин.

По словам чиновника, с введением в ХМАО в конце марта карантина, предприниматель был проконсультирован о том, как работать в новых условиях. «Предоставили информацию о правилах реализации товаров первой необходимости, о возможности работать по заказам жителей и организаций, в том числе с доставкой до покупателя, предложили работать по предоплате. После этого Евгений получил возможность возобновить деятельность уже со второй недели введения ограничений», — заявил Минулин.

Глава Ханты-Мансийского района также рассказал, что пытался помочь бизнесмену с трудоустройством на время пандемии COVID-19, а торгово-промышленная палата ХМАО занималась реструктуризацией его кредитов. «Все виды поддержки, на которые Евгений имеет право по законодательству РФ и Югры, ему предоставляются, либо будут предоставлены, если он подаст на них заявки. Помощь малообеспеченным, детские пособия выплачиваются — за июнь и начало июля их сумма составила более 75 тысяч рублей. Мы не выпускаем предпринимателя из поля зрения, готовы оказать любую помощь в рамках правового поля», — прокомментировал чиновник. Сам Коныгин в разговоре с URA.RU заявил, что если глава Ханты-Мансийского района хочет с ним диалога, то для начала ему следует лично связаться с предпринимателем по телефону.

Ранее URA.RU сообщало, что к ситуации подключилась и уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. Коныгин заявляет, что голодает с 5 июля, на этот поступок он был вынужден пойти из-за тяжелого финансового положения, связанного с закрытием его магазина из-за пандемии коронавируса.