Главный соперник Махонина выделил 50 млн рублей на выборы

Фонды претендентов на кресло губернатора пополнились Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Избирком Пермского края обновил информацию о поступлении средств на спецсчета кандидатов в губернаторы края. Данные представлены на сайте крайизбиркома. Согласно им, больше всего средств на избирательную кампанию у бизнесмена, владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина.

За прошедшие две недели фонд Репина, который считается основным соперником врио губернатора Дмитрия Махонина на выборах, пополнился на 50 млн рублей — до 50 млн. 500 тыс. рублей.

Указано, что все поступившие средства в равных частях (по 9,9 млн рублей) пожертвовали бизнесмену пять юрлиц: «Сатурн-Р», «Сатурн-Р Авто», «Сатурн-Р-Прометей», «СМУ №3 Сатурн-Р» и «Премьер».

На спецсчете врио губернатора Дмитрия Махонина значится без малого 28,5 млн. рублей. Ранее на его счету было 8,5 млн. рублей. Фонд Ксении Айтаковой составляет 510,8 тыс. рублей (+ 500 тыс. рублей). Олег Постников располагает суммой 511,500 тыс. рублей, у Евгения Козлова 200 тыс. рублей на спецсчете.

В среду, 29 июля, избирком Пермского края завершил прием документов на регистрацию от претендентов на кресло главы региона. Из предвыборной гонки выбыло 3 кандидата из 8-ми: Андрей Михеев, выдвинутый партией «РОТ Фронт», а также самовыдвиженцы Павел Панков и Филипп Чернышев.