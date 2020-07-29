Главный соперник пермского губернатора заявился на выборы

Бизнесмен идет на выборы губернатора от «Справедливой России» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Кандидат в губернаторы Пермского края, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин представил в краевой избирком пакет документов для регистрации на выборах губернатора. Об этом URA.RU сообщили в крайизбиркоме.

Также Репин предложил три канидатуры на пост сенатора в Совет Федерации от исполнительной власти: своего сына Сергея Репина, сотрудницу станции скорой медпомощи Ирину Злобину (выдвинулась кандидатом на довыборы в заксобрание края по округу №17), а также основателя и руководителя физико-математической школы №146 Перми Александра Корзнякова.

Александр Репин считается основным соперником врио губернатор края Дмитрий Махонин на выборах. Накануне оппоненты провели встречу и обсудили предвыборную ситуацию в регионе.

Ранее документы на регистрацию сдал глава региона Махонин. Он стал первым из кандидатов, кто предоставил необходимый пакет документов в краевую избирательную комиссию. Срок приема документов от кандидатов завершится сегодня в 18:00. Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. Принять в них участие изъявили желание 8 кандидатов.