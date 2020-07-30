На «ВСМПО-АВИСМА» придумали, как спасти сотрудников от сокращения

В новое структурное подразделение переведут тысячу сотрудников, которые будут разбирать склады предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Руководство корпорации «ВСМПО-АВИСМА» создала новый цех, чтобы обеспечить работой тысячу сотрудников. В новое подразделение переведут работников, которые находятся под угрозой сокращения. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора по управлению персоналом корпорации Ирина Хасангатина.

«Гендиректор подписал приказ о создании цеха по обслуживанию промышленных объектов ВСМПО, куда и будет предложено временно перевестись тем, кто не загружен на своем основном месте работы. Цеху присвоен номер „52“. В план включены те работы, до которых у нас руки не доходили. Например, разбор „залежей“ в складах, уборка территории вдоль железнодорожных путей, благоустройство социальных объектов ВСМПО», — уточнила она.

Ожидается, что здесь будут трудиться работники производственных цехов, но и представители обслуживающих подразделений. Переведенные в цех сотрудники будут работать за среднюю зарплату прежнего места работы при полной рабочей смене.

Из-за экономического кризиса на предприятии сообщили о снижении на 32% плана на 2020 год по выпуску продукции. Сокращены все непрофильные и инвестиционные расходы. Для оптимизации фонда оплаты труда некоторым сотрудникам предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю. На антикризисном совещании поднимался вопрос о месячном отпуске всего персонала корпорации.

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Корпорация входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.