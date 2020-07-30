Посол РФ вызван в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев вызван в МИД Белоруссии. Поводом послужило недавнее задержание на территории страны 32 граждан России, по данным белорусских силовиков, состоящих в частной военной компании «Вагнер»
«Встреча в министерстве иностранных дел Республики Беларусь согласована в первой половине дня», — цитирует Мезенцева «Эхо Москвы». Ранее Главное управление консульской службы Республики Беларусь предоставило посольству всю информацию по задержанию россиян.
О задержании минувшей ночью 32 человек на юге Белоруссии сообщило государственное информационное агентство БЕЛТА. По информации RT, позже служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат ЧВК «Вагнер».
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