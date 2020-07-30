Курганского чиновника не пустили на выборы

Главе Юргамыша отказали в регистрации кандидатом в депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Главе Юргамышского поселкового совета Курганской области Алексею Першину отказали в регистрации кандидатом в депутаты регионального парламента. Информация об этом опубликована в ГАС «Выборы». В облдуму Першина выдвигала «Партия Роста» по округу №12 (Юргамышский и Каргапольский районы).

«Действительно, отказали в регистрации. Он не сдал декларацию о доходах. Какая-то глупость случилась, причем, ничего сложного-то не было», — заявил URA.RU председатель регионального отделения «Партии Роста» Леонид Бычков. Он не смог назвать причины, по которым выдвинутый кандидат не предоставил в избирательную комиссию документ. «Он потом декларацию принес, но сроки были упущены. Формально повод снять есть, возражать нет смысла», — добавил Бычков, отметив, что со сбором подписей у Першина проблем не было.

В облизмиркоме предложили обратиться за комментарием в окружную избирательную комиссию, которая принимала решение об отказе в регистрации, но оперативно дозвониться до руководства окружной комиссии URA.RU не удалось. Также не получилось связаться с самим Першиным. В администрации поселкового совета заявили, что он по работе уехал в Курган.

Источники URA.RU, близкие к политическим кругам региона, считают, что у Першина были все шансы победить на выборах. «Его хорошо знают в Юргамыше. Он дважды побеждал в прямых выборах на главу поссовета, а качестве самовыдвиженца. Обходил по голосам и „Единую Россию“, и другие партии», — напомнил инсайдер.

Сейчас у «Партии Роста» остался один выдвинутый кандидат на выборах в облдуму — экс-глава Целинного района Иван Светличный. Бычков рассказал, что решение о регистрации Светличного пока не принято, но проблем с документами быть не должно.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста» и «Партии пенсионеров».