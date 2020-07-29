Пермский крайизбирком 31 июля определит, кто из кандидатов прошел муниципальный фильтр Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Краевая избирательная комиссия Пермского края 31 июля проверит документы кандидатов в губернаторы, сообщили URA.RU в пресс-службе избиркома. От результатов проверки зависит допуск претендентов до участия в выборах и вероятность второго тура голосования.

«Заседание рабочей группы назначено на 31 июля. На ней будут проверяться подписи муниципальных депутатов, сданные в поддержку кандидатов, представленные в установленный срок в избирательную комиссию», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевой избирательной комиссии. Там пояснили, что проверка пройдет максимально прозрачно — будет вестись трансляция в Instagram. Параллельно проверят достоверность иных сведений (доходы, счета, дипломы), представленных кандидатами. После этого комиссия до 7 августа примет решение о регистрации кандидатов в губернаторы Пермского края, либо об отказе в такой регистрации.

Для регистрации кандидатам в губернаторы необходимо пройти муниципальный фильтр — представить в свою поддержку 102 действительных подписи муниципальных депутатов не менее чем в 35 территориях края (все кандидаты сдали по 107 подписей). Если кандидаты предоставят две одинаковые подписи, то действительной окажется только одна — ту, которую муниципальный депутат поставил первой и, соответственно, заверил ее у нотариуса.

От того, какие кандидаты будут допущены до голосования, будет зависеть вероятность наступления второго тура выборов, рассказал URA.RU доцент кафедры политических наук Пермского госуниверситета Всеволод Бедерсон. «Если Репин будет допущен до выборов, то вероятность второго тура несомненно повышается», — говорит Бедерсон. По его мнению, в этом случае врио губернатора Дмитрий Махонин может набрать чуть менее 50% голосов.

Если же Репин не пройдет муниципальный фильтр и не будет допущен до участия в выборах, то голосование может пройти по сценарию 2017 года, когда был только один явный фаворит. Соответственно, вероятность победы Махонина в уже в первом туре значительно повышается, поскольку именно Репин считается основным конкурентом врио.

Всего документы в избирком сдали пять из восьми выдвинутых кандидатов в губернаторы Пермского края. В их числе самовыдвиженец врио Дмитрий Махонин, который помимо подписей муниципальных депутатов сдал еще подписи жителей региона в свою поддержку, Евгений Козлов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ) и Александр Репин («Справедливая Россия»). Выборы губернатора пройдут 13 сентября в единый день голосования.