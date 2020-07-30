В Петербурге жена расчленила рэпера, участника Versus Battle

Погибший являлся постоянным участником Versus Battle Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Санкт-Петербурге обнаружили расфасованные по пакетам части тела 29-летнего рэпера Александра Юшко, известного по своим выступлениям на Versus Battle под псевдонимом «Энди Картрайт». По предварительной информации, погибшего расчленила собственная супруга.

По информации агентства «Фонтанка», тело погибшего, расфасованное по пяти пакетам нашли в его собственной квартире на Невском проспекте. В полицию о трупе заявил адвокат жены рэпера Марины. По его словам, Энди Картрайт скончался 4 дня назад от передозировки наркотиков. Жена погибшего решила избавиться от трупа.

Свой поступок Марина объяснила желанием оградить мужа от славы наркомана. Поэтому она расчленила погибшего, чтобы он «просто исчез» для всех. Однако, как действовать дальше она не придумала.

Сотрудники полиции изъяли с места происшествия разделочную доску, а также молоток и ножовку по металлу. Сама Марина задержана и дает показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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