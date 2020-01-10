В деле о сносе гаражей в центре Перми появился первый подозреваемый

Экс-начальник управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский проходит подозреваемым по уголовному делу о сносе гаражей в центре Перми. По информации источника «Ъ-Прикамье» его подозревают в халатности. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления было возбуждено в октябре прошлого года.
Левинский также проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 130 млн рублей при строительстве пермского зоопарка. Он был задержан 16 декабря 2019 года. На следующий день суд заключил Левинского под стражу на два месяца.
Бывшему чиновнику были предъявлены обвинения по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «халатность». Сам Левинский не признал вину и заявил, что ему предлагали сдать руководителей.
Снос гаражей в микрорайоне Разгуляй Перми начался весной прошлого года. На площадке планируется строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета. Против сноса недвижимости выступили владельцы гаражей. Они заявили, что власти лишают их имущества незаконно и обратились в суд.