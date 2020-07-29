Вице-мэр Екатеринбурга уволен после конфликта с начальством

Дмитрий Баранов работал на посту вице-мэра с конца 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал документы об увольнении своего заместителя по соцполитике Дмитрия Баранова, который несколько дней назад был отстранен от работы. Об этом URA.RU сообщил источник в городской администрации. В городской администрации подтвердили увольнение, отметив, что Баранов покинул должность по собственному желанию.

«Сегодня с поста заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики по собственному желанию уволен Баранов Дмитрий Евгеньевич. Исполняющим обязанности назначена [начальник комитета по соцполитике] Левина Елена Викторовна», — говорится в сообщении. По словам инсайдеров, накануне Баранова лишили кабинета и служебного автомобиля. Сам чиновник на момент публикации был недоступен для комментариев.

По информации агентства, в последние дни в отношении Баранова проводилось служебное расследование под руководством начальника департамента кадров Елены Хазовой. «Целью было доказать, что за несколько дней до того, как Баранов формально ушел больничный, он некоторое время не появлялся на рабочем месте без уважительной причины. Для этого смотрели камеры видеонаблюдения и опрашивали его подчиненных», — поделился источник URA.RU в мэрии.

Сразу несколько источников URA.RU в «сером доме» сообщали, что Баранов будет оспаривать свое увольнение в суде. «На руках у него наверняка есть подтверждение, что его отсутствие на рабочем месте связано с проблемами со здоровьем. Поэтому вероятен сценарий, при котором он может быть восстановлен в должности», — объяснял статусный городской чиновник.

Как писало URA.RU, несколько дней назад Баранов, отказавшийся покидать кресло вице-мэра по собственному желанию, был отстранен от работы с формулировкой «до окончания служебного разбирательства». Он работал на посту вице-мэра с декабря 2018-го. До прихода в «серый дом» Баранов несколько лет отвечал за соцполитику в Кировском районе Екатеринбурга.