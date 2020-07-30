Скидки за услуги ЖКХ зависят от региона Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Право на скидку при оплате ЖКХ имеют пенсионеры, инвалиды и семьи погибших военнослужащих. Об этом заявил руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

«Льготы на услуги ЖКХ устанавливаются и на федеральном, и на региональном уровне. Федеральным законодательством предусматриваются скидки для семей погибших военнослужащих (60%), инвалидов всех групп, а также семей с детьми-инвалидами, ветеранов, ликвидаторов радиационных аварий (50%)», — цитирует Лесникова Life.

По его словам, что на региональном уровне обычно устанавливают льготы для многодетных и малоимущих семей, сирот и пенсионеров. Некоторые пенсионеры могут оплачивать только 50% от квитанции ЖКХ. Также на региональном уровне могут компенсировать расходы на уплату взноса на капремонт. Одиноким неработающим пенсионерам старше 70 лет — 50%, 80 лет — 100%. Для пожилых людей существует компенсация платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Многодетным семьям могут предоставлять скидку в 30% на оплату электричества, воды, газа и других коммунальных услуг. За год, получая субсидию, можно экономить порядка 30 тысяч рублей.

Юристы подчеркивают, что получить многие льготы можно только в заявительном порядке. Они не назначаются автоматически. Узнать о возможных льготах можно, например, на сайте «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. Отмечается, что льготы на оплату коммунальных услуг могут значительно различаться в зависимости от региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в 30 российских регионов направят средства на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Между субъектами РФ распределят более 9 млрд рублей. Согласно распоряжению, средства на предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ выделят и регионам Урала.

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