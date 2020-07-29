Мест в палатах для всех пациентов не хватает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отделения краевой больницы им. Вагнера в Березниках оказались переполнены пациентами. Мест для вновь поступивших больных в палатах не хватает — их оставляют в коридоре. Об этом URA.RU рассказала медсестра больницы Татьяна Моховикова, работающая в отделении терапии. Она уточнила, что речь идет не о «ковидных» пациентах.

«На днях в больницу приходил врач-эпидемиолог, спрашивает: „Почему больные в коридоре, почему по 5-6 коек в палатах — должно быть по 4“. Мы (медики — URA.RU) ему отвечаем: „А мы здесь при чем? Нам везут больных и не спрашивают — есть место или нет“», — призналась Моховикова. Также она отметила, что администрация больницы не может обеспечить медперсонал необходимым количеством средств индивидуальной защиты.

URA.RU попросило пресс-службу больницы прокомментировать ситуацию с переполненностью палат, направив соответствующий запрос. На сайте медучреждения указано, что с 25 июля деятельность терапевтического отделения временно приостановлена по требованию Роспотребнадзора. Надзорное ведомство проводило проверку и выявило нарушения санитарных норм. По словам главврача больницы им. Вагнера Романа Конева, сейчас решается вопрос о проведении косметического ремонта в отделении терапии.

Ранее Моховикова рассказывала URA.RU, что во время карантина она лечила в больнице «контактных» пациентов, но руководство больницы отказало ей в выплате «ковидных» денег. Агентство также писало, что в июне сразу несколько отделений больницы в Березниках были закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса.

Пациентов в больнице Березников размещают в коридоре Фото: Татьяна Моховикова