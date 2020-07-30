Задержанных в Белоруссии россиян пытались заманить в Ливию

Правительство национального согласия Ливии (ПНС) намеревалось заманить в Африку группу россиян из частной военно-охранной компании «МАР», которых задержали в Белоруссии, чтобы выдать их за бойцов ЧВК «Вагнера». Об этом сообщают арабские СМИ.
«Согласно источнику, который попросил не называть его имени по соображениям безопасности, боевики, принадлежащие ополчению „Аль-Саррадж“, пытались заманить россиян в Триполи, чтобы использовать их для доказательства присутствия [ЧВК „Вагнера“]», — передает телеканал Libyan TV.
Ранее в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, в отношении которых возбудили уголовное дело о подготовке теракта. В действительности россиян попытались обманом пригласить в Турцию, а оттуда переправить в Триполи. Формальным предлогом послужило заключение контракта с ливийской компанией ННК.
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