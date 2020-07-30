Задержанных в Белоруссии россиян пытались заманить в Ливию

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Боевики пытались выдать одну охранную компанию за ЧВК «Вагнера» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство национального согласия Ливии (ПНС) намеревалось заманить в Африку группу россиян из частной военно-охранной компании «МАР», которых задержали в Белоруссии, чтобы выдать их за бойцов ЧВК «Вагнера». Об этом сообщают арабские СМИ.

«Согласно источнику, который попросил не называть его имени по соображениям безопасности, боевики, принадлежащие ополчению „Аль-Саррадж“, пытались заманить россиян в Триполи, чтобы использовать их для доказательства присутствия [ЧВК „Вагнера“]», — передает телеканал Libyan TV.

Ранее в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, в отношении которых возбудили уголовное дело о подготовке теракта. В действительности россиян попытались обманом пригласить в Турцию, а оттуда переправить в Триполи. Формальным предлогом послужило заключение контракта с ливийской компанией ННК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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