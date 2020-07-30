Для российских водителей придумали новое правило

В России до конца года завершат работу над новым порядком получения медицинских справок для водителей. Об этом рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
«Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — рассказал Салагай. По его словам, новые инициативы и методики должны оказаться максимально доступными для регионов РФ.
Ранее Министерство здравоохранения подготовило проект изменения правил получения медсправок для водителей, напоминает VSE42.Ru. Анализы на присутствие алкоголя в организме придется сдавать только тем гражданам, у которых нарколог выявит симптомы заболевания. Старые условия получения справок сохранятся до 2021 года.
Ранее президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев раскритиковал предложение Минздрава. По его мнению, новый порядок медосвидетельствования недоработан, поскольку в документах не уточняется, как нарколог должен выявлять признаки алкоголизма или наркомании. Тестирование на алкоголь и наркотики Минздрав хотел ввести еще в ноябре 2019 года. Тогда водители встали в огромные очереди, чтобы не переплачивать за новые справки.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.