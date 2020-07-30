Минприроды РФ теряет контроль над реформой, которую ждет Путин

Вице-премьер Виктория Абрамченко пытается лишить министра природы Дмитрия Кобылкина влияния в сфере переработки и уничтожения отходов, считают в политической среде. По мнению политолога Алексея Рощина, именно для этого чиновнице понадобилось исследование о том, как должен работать институт расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию создаваемых ими товаров и упаковок (РОП).
Виктория Абрамченко иницировала опрос среди представителей промышленности, экспертов, чиновников и утилизаторов отходов о том, как должен быть реформирован институт РОП, сообщил 30 июля «Коммерсант». По результатам исследования правительство может перенести ответственность за утилизацию упаковок на тех, кто их выпускает. При этом издание подчеркнуло, что исследование понадобилось из-за «неудачных попыток ведомств сделать механизм работоспособным», а его результаты позволят «настроить госрегулирование».
Из СМИ известно, что минприроды ранее уже готовило реформу института РОП, но было вынуждено перенести сроки из-за того, что предложения ведомства не соответствовали требованиям Абрамченко. А URA.RU сообщало, что между вице-премьером и министром был конфликт, из-за того, что вице-премьер пыталась подчинить себе Кобылкина.
Политолог Алексей Рощин в разговоре с URA.RU сообщил, что инициированное исследование института РОП говорит о том, что Абрамченко хочет взять под контроль данную сферу — полученные выводы могут лишить минприроды рычагов влияния. «Любой амбициозный и энергичный менеджер пытается стягивать на себя полномочия. В этом вопросе многое будет зависеть от личного аппаратного веса и авторитета менеджеров, умения договариваться и продавливать свои идеи», — сказал агентству Рощин.
О необходимости разработать и утвердить концепцию совершенствования института РОП во время послания Федеральному собранию говорил Президент Владимир Путин. Изначальным сроком принятия решений было 31 марта 2020 года. Новые точные даты пока озвучены не были.
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