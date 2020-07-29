Чиновники запретили курганцам шашлыки на природе

Леса Кургана нельзя будет посещать до 1 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Кургана запретили посещать городские леса с 30 июля по 1 августа. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба городской администрации. Запрет также подразумевает, что в лесах запрещено разводить открытый огонь.

«В связи с повышением пожарной опасности на территории областного центра и в целях реализации дополнительных противопожарных требований с 30 июля по 1 августа 2020 года запрещено посещать городские леса и въезжать в них транспортным средствам», — рассказали в мэрии. Соответствующее постановление подписал глава Кургана Андрей Потапов.

Представителям городской администрации поручили установить в запрещенных местах предупредительные аншлаги. Сотрудники МЧС будут патрулировать данные территории и проводить профилактические беседы с горожанами.

По прогнозу синоптиков, с 31 июля температура воздуха в регионе превысит +30 градусов. Городские власти уже запрещали в июле посещать леса. Прошлый запрет продлился до 29 июля. Власти отмечали, что горожане могут посещать Голубые озера, которые находятся на территории городского леса.