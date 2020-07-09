Жители Кургана до 29 июля смогут посещать только пляж «Бабьи пески» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 9 до 29 июля действует запрет на посещение лесов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кургана. Из-за этого горожанам трудно будет добраться до одного из двух открытых мест для купания — Голубых озер. Однако, представители мэрии ответили URA.RU, что посещать данное место не запрещено

«Посещение места отдыха и купания „Голубые озера“ не запрещено», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Несмотря на то, что там разрешено купаться с 8 июля, попасть к озерам, согласно картам, можно только через лесной массив.

«С 9 по 29 июля 2020 года на территории Кургана вводится запрет на посещение городских лесов и въезд в них транспортных средств», — рассказали в мэрии. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Потапов. Представители администрации установят в городских лесах предупредительные аншлаги, а сотрудники МЧС расскажут горожанам о мерах пожарной безопасности. На территории городского леса находятся Голубые озера.

9 июля температура воздуха в Курганской области составила +32 градуса, в выходные она может подняться до +36 градусов. Аномальная погода не скоро покинет регион. Жители Кургана пытаются спастись от жары на городских водоемах. Официально разрешено купаться только в двух местах: на Голубых озерах и пляже «Бабьи пески».

Согласно картам добраться до мест для купания можно только через лесной массив Скрин: сервис 2ГИС