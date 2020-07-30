Авиакомпании «Аэрофлот» хотят запретить продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми закрыто из-за пандемии. С такой просьбой обратился председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов к главе Росавиации Александру Нерадько.
«Пассажиры из многих регионов нашей страны сообщают нам, что в период отсутствия регулярного авиационного сообщения со странами, входящих в Евросоюз, ПАО „Аэрофлот“ осуществляет продажу билетов в данные государства», — цитирует РИА «Новости» письмо Зотова. По его словам, такая политика компании вводит граждан России в заблуждение.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров отметил, что россияне получают письма о невозможности совершить полет из-за отсутствия разрешения и не могут вернуть деньги. В письме сказано, что «Аэрофлот» предлагает ваучеры на будущие полеты вместо уплаченных средств. Отмечается, что Зотов просит провести проверку по данным обстоятельствам и защитить российских пассажиров.
На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий от представителей авиакомпании. В «Аэрофлот» направлен запрос.
Россия с 1 августа готова открыть авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. Рейсы будут отправляться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. О готовности открыть свои границы для российских туристов в августе заявили две европейских страны — Хорватия и Мальта.
На втором этапе снятия ограничений на полеты с иностранными государствами, авиасообщение могут возобновить еще с несколькими странами, пишет RT. Предположительно ими могут стать Мальдивы, ОАЭ и Южная Корея.
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