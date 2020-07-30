Свердловский бизнесмен блокирует амбициозный проект УГМК

Заявление с требованием остановить снос недостроя в центре Екатеринбурга было подано в свердловский арбитраж Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Бизнесмен и экс-депутат думы Екатеринбурга Олег Хабибулин подал иск в свердловский арбитраж о запрете сноса долгостроя на Октябрьской площади, на месте которого УГМК планирует построить многофункциональный центр. Об этом URA.RU сообщил сам истец.

«Прошу запретить ООО „Навигатор“, АО Специализированный застройщик „УГМК-Макаровский“, ООО „ДеСтрой“ осуществлять работы по демонтажу общих конструктивных элементов объекта незавершенного строительства, в том числе — фундаментной плиты, монолитных железобетонных наружных стен подвала», — указано в тексте иска.

Заявление было подано в Арбитражный суд Свердловской области 29 июля. На данный момент в материалах дела иск о подаче иска не сообщается. Дата рассмотрения заявления не назначена.

ИП Хабибуллин О.В. владеет долей долгостроя на Октябрьской площади, 5 (блок А), а права на блоки здания Б и В принадлежат ООО «Навигатор» (владелец — гендиректор УГМК Андрей Козицын). Хабибуллин считает, что снос части недостроенного здания на Октябрьской площади, которая принадлежит ООО «Навигатор» (владелец — гендиректор УГМК Андрей Козицын), может нанести вред блоку А. При этом подрядчик уже начал демонтаж: снесены с 11 по 3 этажи.

По словам Хабибуллина, подрядчики УГМК при подготовке к сносу не выполнили расчеты и проектирование решений, направленных на безопасность близлежащих строений. Также компания злостно не исполняет определение арбитражного суда на остановку процесса демонтажа. Получить оперативный комментарий в отделе по связям с общественностью УГМК не удалось.

На месте долгостроя УГМК по проекту намерен построить многофункциональный центр «Навигатор» с элитным жильем и офисами. По задумке архитекторов, на прилегающей территории будет создан подземный многоуровневый паркинг, благоустроено более 1,5 Га, в том числе появится новое общественное пространство «Библиотечный сквер». Реализация объекта запланирована к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Сам Хабибуллин к юбилею города планирует достроить свою часть и сделать из нее общественный центр, по типу «Ельцин-центра» — с коворкингом, библиотекой и технопарком.