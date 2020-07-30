В российских магазинах нашли рассадники коронавируса

Коронавирус чаще всего обитает в сухих и прохладных местах, и ручки холодильников в продуктовых магазинах для него идеальное место. Таким мнением поделились ученые, опрошенные изданием «Известия».
«Больше всего вирусов <…> собирают ручки холодильников в продуктовых магазинах. На втором месте по риску заражения — ручки дверей в общественных заведениях и POS-терминалы», — пишет издание. Также эксперты назвали опасными столики в кафе с кондиционерами, кнопки в лифтах, домофонах и ручки дверей.
Ученые подчеркнули, что на сегодняшний день нет доказательств того, что коронавирусом можно заразиться через контакт с различными поверхностями. Они подчеркнули, что риск существует, поскольку после того, как человек потрогал инфицированный предмет, он может прикоснуться к своему лицу или слизистым.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. По его словам, число зараженных почти удвоилось за шесть недель и приблизилось к отметке в 16 млн человек, передает «Национальная служба новостей».
Ученые американского Центра по контролю и профилактике заболеваний пришли к выводу, что легче всего заразиться коронавирусом на концерте, в офисе, религиозном учреждении, школе, кинотеатре и кафе. Из-за большого скопления людей эти места наиболее опасны. В условиях распространения коронавируса россиянам следует посещать магазины утром или поздним вечером, а также держаться подальше от других покупателей. Врач-гигиенист Андрей Мосов также рекомендует протирать одежду и упаковки с продуктами после возвращения домой.
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