МИД РФ впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Задержание 33 граждан России в Белоруссии приобрела одиозную трактовку и не выдерживает никакой критики. Так в четверг МИД РФ прокомментировал арест россиян в ночь на 29 июля.
«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания», — говорится в сообщении министерства, опубликованного на официальном сайте.
По неизвестным причинам, как отмечается, россияне не попали на рейс Минск-Стамбул и были вынуждены задержаться в Белоруссии. Попытка Минска представить произошедшее как вмешательство в дела республики « вызывает, по меньшей мере, недоумение», считают в МИД РФ. В ведомстве подчеркивают, что у белорусских властей есть все документы для установления истины, но пока они должны обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам. В заключении в министерстве рекомендовали Минску прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций, особенно в период президентских выборов.
В ночь на 29 июля стало известно о задержании 32 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». В Кремле не понимают, на каких основаниях россияне были задержаны и потребовали объяснений. Секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков заявил, что Белоруссия усилит границу с Россией после задержания наемников.
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