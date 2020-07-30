Минздрав РФ составил план реабилитации после коронавируса

Пациентам с COVID-19 для восстановления необходимо выполнять дыхательные упражнения, следует из рекомендации Минздрава РФ по реабилитации больных с коронавирусом. Документ опубликован на сайте ведомства.
«Рекомендуется структурировать программу реабилитационных мероприятий пациентов в домашних условиях с приоритетом на восстановление показателей дыхательной системы», — говорится в рекомендациях Минздрава. Пациентам с признаками поражения легких и слабостью дыхательной мускулатуры после ИВЛ рекомендовано делать дыхательную гимнастику.
После выписки пациентам с COVID-19 необходимо соблюдать изоляцию в течение 14 дней. Это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому. Для дальнейшей реабилитационной помощи пациенты могут быть направлены в санаторно-курортные организации.
Ранее ученые из Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что переболевших коронавирусом всю жизнь будут сопровождать последствия болезни: поврежденные легкие, а также хроническая усталость и психологические расстройства. У половины переболевших COVID-19 сохраняется опасность возникновения психологических, когнитивных и физических нарушений, пишет «Национальная служба новостей».
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