30 июля 2020

Работающие россияне раскрыли свой главный страх

© Служба новостей «URA.RU»
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42% россиян не имеют накоплений на случай увольнения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Большая часть работающего населения России испытывает страхи, связанные с деньгами. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру».

«Большинство (62%) опрошенных признались, что их больше всего пугает потеря дохода», — сообщает RT, ссылаясь на данные сервиса. 19% респондентов пугает увольнение. О страхе заразиться коронавирусом рассказали 13% опрошенных. Боятся закрытия компании, в которой они работают, 6% участников опроса.

Отмечается, что в случае внезапного увольнения без каких-либо накоплений могут остаться 42% опрошенных. 23% рассказали, что имеют средств, которых могло хватить на три месяца. Деньги на период меньше месяца накопили 22% опрошенных. У 13% респондентов есть средства на срок более трех месяцев.

Чтобы не потерять работу, нужно постоянно заниматься самообучением, считает основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров. Он отметил, что количество вакансий на рынке труда в России заметно выросло по сравнению с показателями начала пандемии, передает агентство Nation News. В Госдуме предложили ввести систему страхования россиян от безработицы. Чтобы обезопасить себя от потери заработка, гражданам придется делать отчисления в Пенсионный фонд России (ПФР).

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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