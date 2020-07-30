Работающие россияне раскрыли свой главный страх

Большая часть работающего населения России испытывает страхи, связанные с деньгами. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру».
«Большинство (62%) опрошенных признались, что их больше всего пугает потеря дохода», — сообщает RT, ссылаясь на данные сервиса. 19% респондентов пугает увольнение. О страхе заразиться коронавирусом рассказали 13% опрошенных. Боятся закрытия компании, в которой они работают, 6% участников опроса.
Отмечается, что в случае внезапного увольнения без каких-либо накоплений могут остаться 42% опрошенных. 23% рассказали, что имеют средств, которых могло хватить на три месяца. Деньги на период меньше месяца накопили 22% опрошенных. У 13% респондентов есть средства на срок более трех месяцев.
Чтобы не потерять работу, нужно постоянно заниматься самообучением, считает основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров. Он отметил, что количество вакансий на рынке труда в России заметно выросло по сравнению с показателями начала пандемии, передает агентство Nation News. В Госдуме предложили ввести систему страхования россиян от безработицы. Чтобы обезопасить себя от потери заработка, гражданам придется делать отчисления в Пенсионный фонд России (ПФР).
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