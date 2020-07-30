Из-за наводнения свердловчанам угрожает новая инфекция

Жителей Свердловской области попросили кипятить воду перед употреблением Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Из-за потопа в Нижних Сергах жителей Свердловской области предупредили о необходимости кипятить воду для употребления, чтобы избежать инфекций. Рекомендации от областного управления МЧС были разосланы с помощью SMS-сообщений.

«Роспотребнадзор информирует: в связи с паводком на территории городе Нижние Серги жителям рекомендовано соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и употреблять в пищу только кипяченую воду», — говорится в сообщении. Жители региона могут подхватить инфекцию, если будут употреблять сырую воду.

Улицы Нижних Серег затопило 20 июля после сильного ливня. В итоге разрушенными оказались три дома, затоплены еще 63 дома, ремонтировать необходимо четыре моста. Всего было эвакуировано около 200 человек. Днем 21 июля президент России Владимир Путин поручил федеральному министру чрезвычайных ситуаций Евгению Зиничеву вылететь на место ЧП.