На Украине нашли способ заманить Донбасс под свой контроль

Леонид Кравчук считает своей миссией добиться мира на Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе заявил, что готов идти на компромиссы ради разрешения конфликта. Он подчеркнул, что главное закончить войну.

«Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все что смогу. Будем идти на компромиссы», — сказал Кравчук. Он отметил, что не будет разбрасываться словами, а приступит к настоящим действиям, пишет РИА «Новости».

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет RT. Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров раскритиковал назначение Кравчука. Он считает, что экс-президент не имеет своей позиции по поводу Донбасса и не способен взять на себя ответственность, передает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил «точку» в переговорах с Россией по Донбассу. Он подчеркнул, что власти РФ должны придерживаться минских соглашений, а не «ставить их с ног на голову».

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