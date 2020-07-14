13 июля 2020

Украина поставила точку в переговорах Россией по Донбассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, флаг донбасс, бронетехника
Взаимоотношения Украины с Донбассом должны выстраиваться без учета интересов представителей РФ, считает Кулеба Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил «точку» в переговорах с Россией по Донбассу. Он подчеркнул, что власти РФ должны придерживаться минских соглашений, а не «ставить их с ног на голову».

Взаимоотношения Украины с Донбассом, как отметил министр, должны выстраиваться без учета интересов представителей РФ. По словам Кулеба, любые попытки провести реинтеграцию на условиях РФ «обеспечены на провал». Министр считает, что России необходимо начать выполнять минские соглашения с полного прекращения огня в Донбассе.

«Точка. А ставить минские соглашения с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы в Украине, трансформации, прежде чем выполнять все другие пункты, это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — рассказал Кулеба в интервью изданию «Сегодня».

Настаивать на полном выполнении Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе продолжают в Европейском союзе (ЕС). Ранее организация заявила, что это поможет исчерпать конфликт.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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