Украина поставила точку в переговорах Россией по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил «точку» в переговорах с Россией по Донбассу. Он подчеркнул, что власти РФ должны придерживаться минских соглашений, а не «ставить их с ног на голову».
Взаимоотношения Украины с Донбассом, как отметил министр, должны выстраиваться без учета интересов представителей РФ. По словам Кулеба, любые попытки провести реинтеграцию на условиях РФ «обеспечены на провал». Министр считает, что России необходимо начать выполнять минские соглашения с полного прекращения огня в Донбассе.
«Точка. А ставить минские соглашения с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы в Украине, трансформации, прежде чем выполнять все другие пункты, это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — рассказал Кулеба в интервью изданию «Сегодня».
Настаивать на полном выполнении Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе продолжают в Европейском союзе (ЕС). Ранее организация заявила, что это поможет исчерпать конфликт.
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