30 июля 2020

Свердловские врачи спасли пациентку с 100% поражением легких

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину удалось спасти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге медики спасли пациентку с коронавирусом с 100% поражением легких. Квалифицированную помощь смогли оказать врачи из областного госпиталя ветеранов войн, сообщил URA.RU медик из «красной зоны».

«Сегодня ночью в госпиталь поступила пациентка. Объемом поражения легких — 100%. Поступила синего цвета, сейчас уже порозовела. Даже не в реанимации. Чему-то мы в этом аду все же научились», — рассказал инсайдер. Он также отметили, что со временем изменилась картина течения заболевания. «Абсолютное число поступающих стало меньше, а вот тяжесть больше. Очень много стариков, зараженных молодыми родственниками», — рассказал врач.

Оперативно связаться с главврачем госпиталя ветеранов войн Олегом Забродиным не удалось — он не ответил на звонок корреспондента и сообщения в мессенджере. В областном штабе по борьбе с коронавирусом пообещали прокомментировать факт позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в пиковые дни в моргах Екатеринбурга не хватало мест для хранения тел умерших — в том числе от коронавируса. Патологоанатом высказал мнение, что карантин в регионе был ослаблен преждевременно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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