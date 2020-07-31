В России снизилось число выявляемых случаев коронавируса

В России обнаружено почти 840 тысяч случаев заражения COVID-19 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали почти 5,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 5 482 новых случая коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Днем ранее их было 5 509. Согласно официальным данным, вылечились прошедший день 8 755 человек, 161 пациент умер.

На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+695), на втором месте Свердловская область (+210), на третьем ХМАО (+171). В других регионах УрФО и в Прикамье ситуация следующая: в Челябинской области (+117), в ЯНАО обнаружено 112 новых зараженных, в Тюменской области (+89). В Пермском крае выявлено 70 новых случаев, в Курганской области (+35).

С начала пандемии в РФ зафиксирован 839 981 случай заражения, 13 963 человека с COVID-19 погибли, 638 410 человек победили болезнь.

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