Киев получил данные о бойцах ЧВК «Вагнера», задержанных в Минске

Задержанных в Белоруссии россиян проверят на предмет участия в военных действиях на Донбассе Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Белоруссия сообщила Украине данные россиян, которых задержали по подозрению в организации массовых беспорядков. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили», — сообщили в МИД. Отмечается, что правоохранительные органы сейчас проверяют их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе, передает РИА «Новости». По словам Кулебы, среди задержанных есть семь граждан Украины.

В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». В Кремле не понимают, на каких основаниях россияне были задержаны и потребовали объяснений. В Белоруссии одновременно возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской задержанных россиян. Их всех подозревают в организации массовых беспорядков на территории страны, пишет RT. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что граждане России собирались вылететь в Турцию, передает телеканал 360.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.