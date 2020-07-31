Путин и Лукашенко еще не обсуждали задержание россиян

Песков отметил, что российские граждане, задержанные в Белоруссии, должны были улететь в другую страну транзитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко еще не созванивались после задержания россиян в Белоруссии, но могут это сделать в ближайшее время. Об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контактов двух президентов не было. Пока не созванивались», — сообщил Песков. По его словам, в ближайшее время президенты могут созвониться. Песков отметил, что российские граждане, задержанные в Белоруссии, должны были улететь в другую страну транзитом. Их пребывание не связано с делами в Белоруссии. «Мы не хотим вмешиваться в избирательную кампанию в Белоруссии. Рассчитываем, что она пройдет успешно и будет соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления».

Также представитель Кремля ответил на вопрос о том, повлияет ли инцидент на взаимоотношение Белоруссии и России. «Безосновательное задержание российских граждан, причем 33, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений», — ответил Песков. Он выразил надежду, что проблема в ближайшее время будет решена и белорусские коллеги разберутся с инцедентом и отпустят российских граждан.

В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». В Кремле не понимают, на каких основаниях россияне были задержаны и потребовали объяснений. В Белоруссии одновременно возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской задержанных россиян. Их всех подозревают в организации массовых беспорядков на территории страны. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что граждане России собирались вылететь в Турцию.

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