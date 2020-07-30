Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 20 582 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. За прошедший день в регионе зарегистрировано шесть смертей от COVID (накануне был установлен антирекорд: за сутки было зафиксировано 13 смертей от коронавируса).

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+123), Арамильского, Ачитского городских округов, Асбеста, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Талицкого и Сысертского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

Число новых случаев заболевания COVID в регионе в последние дни плавно снижается: 27 июля было выявлено 252 заболевших, 28-го — 209, 29-го числа — 223, 30-го — 215. Коэффициент распространения инфекции (Rt) сегодня составляет 0,86, что впервые за последние дни соответствует требованиям второго этапа снятия ограничений, на котором находится регион (Rt должен быть 0,8). Второй ключевой показатель — наличие необходимого запаса свободных коек для COVID-пациентов — до сих пор не достигнут (должен быть не менее 50%, сейчас — 32,4%).

Этот фактор, а также динамика новых случаев говорят о том, что дальнейшего ослабления ограничений (например, открытия всех точек торговли) ждать не стоит: даже при дальнейшем плавном снижении заболеваемости (см. ТАБЛИЦУ с оптимистичным прогнозом) коэффициент распространения инфекции не опустится ниже 0,8 (а для третьего этапа необходим Rt=0,5).

Состояние 149 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 127 лежат в реанимации, в том числе 64 на искусственной вентиляции легких. У 548 больного — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписан 606 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 16981 человека.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

Даже при сохранении тенденции к небольшому снижению коэффициент распространения инфекции (Rt) к понедельнику не опустится ниже 0,8 Инфографика: URA.RU

Число свободных коек для COVID-пациентов в регионе по-прежнему недостаточно Скриншот: с сайта Полномочного представителя президента РФ в УрФО