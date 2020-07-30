На ХМАО обрушатся сильные ветры, ливни и грозы

В эти выходные синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы в ХМАО. Ночами обещают похолодание, а днем — сильный ветер, который может нанести урон легким строениям. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.
«Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +10, +15 градусов, днем столбик термометра поднимется до +23, +28 градусов», — добавили в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, такой ветер может валить небольшие деревья, рушить легкие конструкции и сбивать с ног детей. В связи с этим жителям ХМАО рекомендуется не парковаться у деревьев и рекламных конструкций, не стоять под балконами, закрыть окна и следить за тем, чтобы дети были дома во время грозы и сильного ветра.
Также жителям ХМАО не рекомендуется посещать леса и тем более разжигать там костры, так как в регионе установлен особый противопожарный режим, который распространяется на все муниципальные образования округа. Следить за рекомендациями будут специально созданные патрульные группы. Особое внимание уделят садово-огородническим товариществам, непосредственно примыкающим к городским лесам. Выявленные в нарушении правил пожарной безопасности будут наказываться.
Ранее URA.RU писало, что жителям соседнего Ямала также запретили посещать леса и въезжать в них на транспорте до 19 августа. Такое решение было принято из-за опасности лесных пожаров.
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