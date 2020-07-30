30 июля 2020
29 июля 2020

В рядах коммунистов ХМАО произошел раскол. Зюганова просят сменить кандидата в губернаторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, флаг кпрф, флаги партий
Среди югорских коммунистов разные взгляды на то, кто должен быть кандидатом на пост губернатора ХМАО Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Группа коммунистов из Березовского района обратилась к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с предложением не выдвигать Алексея Савинцева в качестве кандидата от партии на пост губернатора ХМАО. Об этом URA.RU заявил представитель инициативной группы Алексей Плотников.

«Мы считаем, что выдвижение Савинцева происходило кулуарно. Мнением партийных ячеек на местах никто особо не интересовался. Произошел междусобойчик приближенных к партийному руководству в Советском районе. А ведь были и другие кандидаты», — считает коммунист.

В пресс-службе регионального отделения КПРФ заявили, что Плотников уже два года как не является первым секретарем районного отделения КПРФ: «Мало того, господин Плотников утратил связь с партией еще в 2019 году. И, согласно Уставу КПРФ, покинул партию по собственной воле. Поэтому любые его „комментарии“ о работе КПРФ относятся к различным проявлениям абсурда». Там также добавили, что выдвижение кандидата Савинцева в губернаторы ХМАО прошло в соответствии с Уставом КПРФ и законодательством РФ. Сам Плотников заявляет, что продолжает оставаться членом партии.

Ранее URA.RU сообщало, что у коммунистов в ХМАО были разногласия из-за голосования по обновлению Конституции. Желающих устроить протестные акции, несмотря на генеральную линию партии, грозились исключить из рядов КПРФ.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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