Группа коммунистов из Березовского района обратилась к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с предложением не выдвигать Алексея Савинцева в качестве кандидата от партии на пост губернатора ХМАО. Об этом URA.RU заявил представитель инициативной группы Алексей Плотников.
«Мы считаем, что выдвижение Савинцева происходило кулуарно. Мнением партийных ячеек на местах никто особо не интересовался. Произошел междусобойчик приближенных к партийному руководству в Советском районе. А ведь были и другие кандидаты», — считает коммунист.
В пресс-службе регионального отделения КПРФ заявили, что Плотников уже два года как не является первым секретарем районного отделения КПРФ: «Мало того, господин Плотников утратил связь с партией еще в 2019 году. И, согласно Уставу КПРФ, покинул партию по собственной воле. Поэтому любые его „комментарии“ о работе КПРФ относятся к различным проявлениям абсурда». Там также добавили, что выдвижение кандидата Савинцева в губернаторы ХМАО прошло в соответствии с Уставом КПРФ и законодательством РФ. Сам Плотников заявляет, что продолжает оставаться членом партии.
Ранее URA.RU сообщало, что у коммунистов в ХМАО были разногласия из-за голосования по обновлению Конституции. Желающих устроить протестные акции, несмотря на генеральную линию партии, грозились исключить из рядов КПРФ.
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