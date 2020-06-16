Источник: бунтующим коммунистам в ХМАО грозит исключение из КПРФ

Не все коммунисты готовы отказаться от своих убеждений, ради партбилета Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Коммунистам в ХМАО, продолжающим устраивать акции и выступать против участия в голосовании по поправкам в Конституцию, грозит исключении из КПРФ. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник в региональном руководстве компартии.

«Коммунистам в муниципальных образованиях ясно сказали, что генеральная линия партии в том, что поправки в Конституцию не поддерживаются, но идти и голосовать нужно. Установку приняло большинство красных, но маргиналы от партии решили по-своему и уже провели одиночные пикеты и запланировали митинги, о чем уведомили власти», — рассказал инсайдер.

По словам источника, речь идет о нижневартовском отделении компартии, где лидер ячейки Дмитрий Хрипунов провел пикет у здания администрации и запланировал митинг на 27 июня. Информатор URA.RU в КПРФ добавляет, что если лидер нижневартовских коммунистов не прислушается к мнению партии и продолжит агитировать против участия в голосовании по Конституции, ему якобы придется сдать партбилет.

За проведение пикета полиция уже составила на Хрипунова протокол, усмотрев в его действиях «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (КоАП РФ Статья 20.6.1), так как в регионе до 23 июня действует режим ограничений. В городской полиции сообщили, что это же ждет Хрипунова и 27 июня, если ограничения не будут сняты, а он попытается провести митинг.

В окружном комитете КПРФ не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что Хрипунов рискует членством в партии, а лишь сообщили, что судьба сторонников им не безразлична. «Партия не намерена призывать граждан к участию в акциях, которые могут причинить ущерб нашим сторонникам только лишь самим фактом участия в этой акции», — заявили в окружкоме. Сам же Хрипунов в разговоре с журналистом URA.RU добавил, что понимает все риски, но свою позицию он готов отстаивать.

Ранее URA.RU писало, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов попытался остановить раскол в компартии, обратившись к лидерам в регионах. Это удалось сделать лишь частично, так как отдельные руководители окружкомов все равно готовят в бунты против изменений в Конституцию