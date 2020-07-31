Врио губернатора Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе

По словам Михаила Дегтярева, Сергей Шнуров не получил денег за интервью с его участием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что музыкант и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров брал у него интервью, чтобы «хайпануть». Об этом Дегтярев сообщил в интервью телеканалу «Губерния».

Ранее Шнуров приехал в Хабаровск на съемки фильма. Во время этого он взял интервью у Дегтярева.

«Он решил хайпануть на этой теме — назначении врио губернатора Хабаровского края. Позвонил его продюсер мне и говорит: „Хотим интервью“. Я его пригласил, хотя мы были не знакомы», — цитирует издание Дегтярева. Отмечается, что Шнуров не получил денег за это интервью. «Могу поклясться, ни копейки он не получил», — добавил Дегтярев. По его словам, Шнуров чувствует, где нужно «ловить волну хайпа».

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