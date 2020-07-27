Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск из-за «мощных» событий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Музыкант и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров вышел к протестующим в Хабаровске. Он прилетел в регион несколько часов назад.

«События настолько мощные, что придется лететь самому», — заявил Шнуров на видео, где он идет по Хабаровску в толпе журналистов. Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять фильм о происходящих событиях и взять интервью у врио главы края Михаила Дегтярева.

Сергей Шнуров не станет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, несмотря на членство в «Партии Роста». Также он добавил, что не собирается участвовать в выборах главы Хабаровского края и рассказал, что отказался от денег, которые ему, по его словам, предлагали за публичную поддержку врио губернатора Михаила Дегтярева.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, заявил, что в Хабаровск прилетит музыкант Сергей Шнуров. Позднее стало известно, что Шнуров приехал в регион, чтобы сделать фильм для телеканала RTVI, продюсером которого он является. Кроме того, музыкант выложил в Instagram стихотворение, в котором поддержал протестующих.