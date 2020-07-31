Взрыв на заправке произошел рядом с проезжей частью, очевидцы запечатлели его на камеру
В селе Васюринская в Краснодарском крае взорвалась газовая АЗС. Об этом сообщает издание Mash.
«Предварительно, трое пострадавших», — передают в издании. Отмечается, что на месте происшествия уже работают спасатели. Взрыв произошел рядом с проезжей частью, очевидцы запечатлели его на камеру.
Пострадавшие доставлены в больницу. На место ЧП прибыли медики, передает «
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