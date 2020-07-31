В Краснодарском крае взорвалась газовая АЗС. Есть пострадавшие. ВИДЕО

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, топливо, бензин
Взрыв на заправке произошел рядом с проезжей частью, очевидцы запечатлели его на камеру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Васюринская в Краснодарском крае взорвалась газовая АЗС. Об этом сообщает издание Mash.

«Предварительно, трое пострадавших», — передают в издании. Отмечается, что на месте происшествия уже работают спасатели. Взрыв произошел рядом с проезжей частью, очевидцы запечатлели его на камеру.

Пострадавшие доставлены в больницу. На место ЧП прибыли медики, передает «Федеральное агентство новостей». По информации издания, огонь охватил 300 квадратных метров вокруг заправки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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