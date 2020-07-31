31 июля 2020

ТАСС узнал дату полного открытия границ России с другими странами

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Вопрос открытия границ обсуждался на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия может открыть границы с другими странами с 11 августа. Об этом журналистам рассказали источники в авиаотрасли.

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — пишет ТАСС. Отмечается, что эта идея обсуждалась на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, однако окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. По данным Росавиации, первый регулярный рейс выполнит «Аэрофлот» по маршруту Москва-Стамбул. В конце марта Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением COVID-19, пишет RT. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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