Экономист Гуриев: доходы россиян не восстановятся до 2023 года

Россияне до 2023 года не смогут жить так же хорошо, как в 2019, считает профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев. Он отметил, что кризисный 2020 год еще не закончился, значит, спад в экономике будет продолжаться.
«Все прогнозы говорят о том, что к концу 2021 года российская экономика не восстановится до уровня 2019. Так хорошо, как российские граждане жили в 2019 году, они, наверное, будут жить только в 22-23 году», — объяснил Гуриев в интервью «Эхо Москвы».
Согласно прогнозам Минэкономразвития, до конца 2020 экономика России сократится еще на 5%, напомнил Гуриев. Экономист уточнил, что существуют и более пессимистичные прогнозы. Так, Международный валютный фонд предрек российской экономике падение на 7%. При этом на восстановление 6% экономики потребуется 3-4 года, говорит Гуриев.
Реальные располагаемые доходы россиян продолжат падать даже после выхода из кризиса, считает другой экономист Никита Масленников. В то же время, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью правительства повышение жизни россиян, пишет RT.
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