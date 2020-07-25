Доходы россиян продолжат падать после выхода из кризиса

Никита Масленников считает, что экономика России сможет вернуться на докризисный уровень через пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Реальные располагаемые доходы россиян могут продолжить снижаться и после выхода из кризиса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист и политолог Никита Масленников.

«Пока кризис не будет преодолен, падение реальных доходов очевидно. Более того оно может продлиться и дальше», — сказал Масленников. Он отметил, что ситуация экономического роста может существовать вместе со снижением реальных располагаемых доходов населения. По словам экономиста, падение может быть таким же, как и в конце прошлого века. «Тогда квартальное падение составляло 8%. Сейчас у нас уже близко к этому значению», — подчеркнул эксперт.

По словам экономиста, отставание от докризисного периода 2013 года составит примерно 10% и дальше ситуация будет зависеть от восстановления экономики и от изменений в структуре реальных доходов населения. Масленников предположил, что разрыв с периодом семилетней давности удастся преодолеть к середине текущего десятилетия.

Ранее бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предположил, что доходы населения упадут ниже показателя 1999 года. По его словам, Россия не начнет выходить из кризиса до конца зимы или начала весны 2021 года. По подсчетам аналитиков Economist Intelligence Unit, экономика страны сможет вернуться на докризисный уровень к 2024 году. Во время пандемии коронавируса в марте—мае 2020 года доходы россиян упали на 4%, передает телеканал 360. Отмечается, что 20% работников столкнулись с сокращением заработка на треть и более.