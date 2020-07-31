Названа примерная стоимость нового iPhone в России

Предположительно цена новой модели iPhone в России будет немного выше, чем стоимость предыдущей модели, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Эксперт предположил, что максимальная возможная цена на новую модель составит около 1,5 тысяч долларов (106 тысяч рублей).
«Сейчас непонятна основная ценовая характеристика новых моделей, но я думаю, что ее можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15%», — говорит Кусков в интервью агентству «Прайм».
По информации инсайдеров, самый дешевый из линейки iPhone 12 с 5G на 64 GB будет стоить 699 долларов (51 324 рублей). Самый дорогой iPhone 12 Pro MAX на 512 GB — 1449 долларов (106 394 рублей).
Часть новинок будут отличаться возможностью поддержки 5G. Однако другие характеристики таких iPhone могут оказаться хуже, чем у предыдущих моделей, говорит эксперт. Поэтому россиянам не стоит бежать за новыми iPhone сразу после старта продаж, уверен Кусков. В нашей стране сеть 5G пока недостаточно развита, говорит он.
Компания Apple показала в апреле 2020 года показала iPhone SE, пишет RT. Презентация новых гаджетов должна была состояться в конце сентября, но Apple перенесла ее на несколько недель.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.