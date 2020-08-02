Курганская область теряет шансы на скорую отмену карантина

В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 3 августа подтвердились 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. При этом, второй день подряд коэффициент распространения инфекции в области превышает единицу. В такой ситуации не рекомендовано переходить на новый этап снятия ограничений.

«На 3 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 32 новых случая COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. 22 заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Шадринске, Шумихинском, Целинном и Частоозерском районах.

Коэффициент распространения инфекции 3 августа в регионе составил 1,17. Он превышает единицу второй день подряд. Для перехода на первый этап снятия ограничений, в области данный коэффициент должен быть ниже единицы четыре дня подряд, для следующего этапа он не должен превышать 0,8. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

С начала эпидемии всего в регионе было выявлено 2368 заболевших коронавирусом. Из них: 1703 человека выздоровело, девять человек — скончались от COVID-19. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 1 апреля, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.