Согласно рекомендациям, властям региона пока рано ослаблять карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области снижается число новых случаев заражения коронавирусом, но пока у региона мало шансов ослабить ограничения, связанные с COVID-19. Согласно прогнозу URA.RU, переход на новый этап послаблений возможен только в оптимистичном сценарии развития ситуации.

Региону для нового этапа снятия ограничений нужно четыре дня подряд выполнять три условия: наличие свободного коечного фонда — не менее 50% от нормативной потребности (для Курганской области — 207 свободных коек), охват тестированием на COVID-19 — не менее 70 на 100 тысяч населения в день. коэффициент распространения инфекции, в зависимости от этапа, не должен превышать 1,0; 0,8 или 0,5. Данный коэффициент в регионе не опускается ниже 0,8.

Пока область находится на раннем этапе снятия ограничений. Только по оптимистичному прогнозу коэффициент в регионе с 28 июля будет ниже 0,8. Для этого каждый день число новых случаев заражения должно сокращаться на пять.

Согласно стабильному сценарию, коэффициент распространения инфекции превысит единицу 30 июля. Так будут развиваться события, если в регионе будут ежедневно регистрировать по 41 новому случаю заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней).

Вводить новые послабления властям не рекомендуют, если события будут развиваться по стабильному или пессимистичному сценарию. Для последнего ежедневный прирост новых больных должен увеличиваться на пять человек. Однако и по нему коэффициент распространения инфекции в регионе превысит единицу только 29 июля.

В регионе на 26 июля всего подтвердили 2091 случай коронавирусной инфекции. Из них: 1336 человек выздоровело, семь скончались от коронавируса. Несмотря на обязательный масочный режим, власти разрешили посещать кафе и рестораны и отменили ограничения, связанные с въездом в регион.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU