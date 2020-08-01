В московском аэропорту Шереметьево произошло ДТП (фото архивное) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В московском аэропорту Шереметьево бензовоз врезался в нос самолета авиакомпании «Аэрофлот». По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет.

«При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, пострадал один человек — ему была оказана медицинская помощь, передает сайт argumenti.ru.

Аэропорт работает в штатном режиме, повреждена носовая часть лайнера, где появилась большая трещина, передает агентство. Самолет временно отстранили от полетов. В «Аэрофлоте» и пресс-службе аэропорта ситуацию пока не комментировали.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.