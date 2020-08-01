Источник: планов о полном восстановлении авиасообщения из РФ нет

Восстановление полетов будет проходить постепенно, добавил инсайдер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиасообщение России с другими странами будет восстанавливаться постепенно, речи о единовременном возобновлении полетов не ведется. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что Россия планирует восстановить авиасообщение со всеми странами единовременно. Сделать это планировалось якобы с 11 августа.

«Речь о возобновлении полетов по всем направлениям не идет», — передает издание. Авиасообщение будет восстанавливаться на принципах взаимности исходя из принципов эпидемиологической безопасности, добавил инсайдер. Росавиация не стала комментировать возобновление полетов во все страны, уточняет «Национальная служба новостей».

В авиакомпании не поступало распоряжении вести подготовку к возобновлению всех полетов сразу, добавил источник в одной из авиакомпаний. По его словам, в настоящее время ведется проработка отдельных направлений, где ситуация с коронавирусом удовлетворяет требованиям и где готовы принимать россиян.

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