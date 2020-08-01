Массовая вакцинация от COVID может повлечь рост заболеваемости

Нужно еще минимум 2-3 месяца, чтобы проверить все последствия вакцины Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса может быть благополучно проверена на добровольцах, но массовая вакцинация грозит спровоцировать рост заболеваемости. Об этом в беседе с URA.RU предупредил разработчик вакцин от коронавируса SARS-CoV и вируса Эбола Александр Чепурнов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что клинические испытания вакцины от COVID-19 завершены. Эта процедура заняла несколько месяцев. Уже в октябре Минздрав планирует начать массовую вакцинацию россиян. В первую очередь препарат получат учителя и врачи, уточняет агентство Nation News. Однако Чепрунов подчеркнул, что отдаленные последствия массовой вакцинации еще не изучены.

«Проверили на добровольцах. Вроде бы, люди говорят, что хорошо себя чувствуют. Но нужно время, чтобы понять отдаленные последствия», — сказал вирусолог. Среди последствий он выделил так называемый феномен антителозависимого усиления инфекции: скопление антител к возбудителю инфекции может усилить вирусную активность, что в конечном итоге может привести к росту заболеваемости. Также важно изучить, от каких доз коронавируса будет защищать препарат. В пример ученый привел массовую вакцинацию от клещевого энцефалита. Тогда препарат не испытали до конца, что привело к летальным исходам.

«На сегодняшнем фоне надо получить хорошую группу приматов, штук 50, провакцинировать их, дать некоторое время и начинать заражать. Для этого необходимо минимум два-три месяца», — говорит Чепрунов. По его словам, эти испытания не будут иметь смысла, если вирусологи не опубликуют научную статью, где подробно не изложат, как разрабатывалась и испытывалась вакцина от коронавируса.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявляли, что Россия до 15 августа одобрит использование препарата от COVID-19. Но экс-глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко в эфире «Национальной службы новостей» заявлял, что не нужно проводить тотальную вакцинацию от коронавируса.

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