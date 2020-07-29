Россия станет первой страной, которая одобрит вакцину против коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса. По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, РФ опередит в этом остальные страны.

«Россия будет в этом первой», — заявил Дмитриев телеканалу CNN. При этом он уточнил, что российские ученые, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, нацелены не на то, чтобы стать первыми, а на защиту людей, передает газета «Ведомости». По данным российских чиновников, препарат может быть одобрен до середины августа.

Клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, начались в середине июня. 15 июля была выписана первая группа добровольцев, вторая — 20 июля, пишет портал «Утро.ру». Как ранее отмечал Дмитриев, массовое производство вакцины начнется в августе.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, разработчик вакцин от коронавируса SARS-CoV и вируса Эбола Александр Чепурнов заявил URA.RU, что соревнования между Минздравом РФ и Минобороны РФ о готовности вакцины от коронавируса связаны с гонкой за лидерство в работе над препаратом. Однако существует риск, что из-за этой конкуренции получить качественную вакцину удастся не сразу. Ранее гендиректор РФПИ заявил, что Великобритания, Россия, Китай и США подготовят вакцины от коронавируса, а другие страны будут решать, кому довериться.

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